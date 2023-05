Prefeitura do Rio anuncia tecnologia para informar climatização de ônibus e punição às empresas

De acordo com a secretária de transporte, o sistema vai obrigar as empresas a ligarem o ar condicionado - Foto: Reprodução/O Globo

Nesta quarta-feira (3), a secretária de transporte, Marina Celidônio, anunciou que no segundo semestre a Prefeitura do Rio de Janeiro contará com uma nova tecnologia que informará a climatização dentro dos ônibus.

De acordo com a secretária, o sistema vai obrigar as empresas a ligarem o ar condicionado. Caso contrário, serão punidas pela prefeitura, recebendo subsídio menor.

Integrante da Comissão de Transportes da Câmara, o vereador Luiz Ramos Filho levou para a reunião com Maria Celidônio uma série de reclamações dos usuários sobre linhas que deixaram de circular ou vêm circulando com o ar desligado, mesmo tendo o equipamento instalado no veículo.

“Temos recebido uma enxurrada de reclamações dos passageiros que passam muito calor no sistema de transporte. Muitos veículos circulam com o ar desligado, o que é extremamente desconfortável numa cidade em que a temperatura as vezes ultrapassa os 45 graus. Queria saber se as empresas estão sendo punidas”, cobrou Luiz Ramos Filho.

A secretária explicou que as linhas flagradas pela fiscalização com o ar desligado, automaticamente receberão subsídio menor, pois gastam menos diesel. Marina aposta que, com a nova tecnologia, as empresas não vão mais poupar no ar condicionado nem deixar o passageiro derreter.

“A partir de primeiro de agosto vamos saber da temperatura dentro dos ônibus independente da fiscalização. Faço aniversário nesta data. Esse será o meu presente”, diz Celidonio.