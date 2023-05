Ônibus do BRT pega fogo no Recreio dos Bandeirantes

Um articulado do BRT pegou fogo na pista central da Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira (3). O incêndio aconteceu em frente à estação Salvador Allende, no sentido Santa Cruz.

Segundo a empresa responsável pela gestão do BRT, Mobi-Rio, a estação foi fechada e os passageiros direcionados à estação mais próxima, Gelson Fonseca. A pista ficou interditada durante o trabalho do Corpo de Bombeiros do bairro.

O ônibus estava vazio e não houve feridos. A perícia analisa a causa do acidente.