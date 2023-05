Do sufoco ao sucesso: Gêmeos 'Faiska e Fumassa' estrelam Campanha de Dia das Mães no Alcântara

Em mais um momento marcante em suas carreiras, os irmãos gêmeos de 22 anos, Jeferson Alves Santos, conhecido como Faiska e Wellington Alves Santos, o Fumassa, estrelaram a Campanha de Dia das Mães do Pátio Alcântara, intitulada "Nos passos do amor", em São Gonçalo, ao lado da mãe, Carmelinda Alves, de 60 anos.

Com grande reconhecimento dentro da "cultura dos passinhos", os irmãos, moradores do Complexo da Alma, no Amendoeira, em São Gonçalo, são dançarinos e já participaram de clipes de grandes artistas como Nego do Borel. Agora, a dupla traz à público a maior incentivadora da vida e do trabalho deles.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO, os dançarinos Faiska e Fumassa e a mãe, Carmelinda, contaram sobre como a família recebeu essa oportunidade de mostrar à todos suas raízes de união, força de vontade e fé.

"Participar de uma campanha dessa é muito importante pra gente. Mais que um trabalho, é uma confirmação, Deus está honrando a nossa família em público. Isso é uma prova de que não foi em vão o sofrimento que minha mãe passou lá atrás, e não foi em vão também a nossa luta em busca desse sonho. Nós sempre acreditamos que iria dar certo", afirmou Fumassa.

Os irmãos gêmeos trouxeram à público a maior incentivadora da vida e do trabalho deles | Foto: Divulgação/Diego Mello

O artista também narrou momentos difíceis em que a família passou no bairro onde hoje protagonizam uma campanha publicitária com tamanha relevância. "Alcântara é um lugar onde a gente passou muito sufoco. Eu lembro de quando rodávamos o bairro todo com nossa mãe, procurando roupa de R$10 em camelô, querendo lanchar e não tendo dinheiro para comprar nada".

Ainda assim, mesmo diante das lutas e provações que passaram ao longo dos anos, Carmelinda sempre acreditou que o sonho dos filhos se tornaria realidade. E, durante a campanha, demonstrou que o carisma e o dom artístico estão no sangue.

"Foi a primeira vez que ela fotografou assim, na frente de tantas pessoas, e todo mundo elogiou. Parece que ela nasceu pra fazer isso, só não teve oportunidade no passado. Mas o legado foi passado para nós e estamos dando o nosso melhor", declarou 'Fumassa'.

Carmelinda Alves, de 60 anos, mãe da dupla de dançarinos | Foto: Divulgação/Diego Mello

A mãe dos gêmeos, que já sofreu ataques racistas após o crescimento da carreira dos filhos, diz que hoje se sente uma rainha. "Só eu sei o que eu já passei com meus filhos. É uma honra estar estampada ao lado deles, pra todo mundo ver".

"Várias mães aqui da comunidade vieram me elogiar e agradecer por estar representando todas elas. Foi uma emoção muito grande ter sido levada, pelos meus filhos, para participar da campanha do Pátio Alcântara", disse Carmelinda.

TRAJETÓRIA DE DAR ORGULHO

Moradores do Complexo da Alma, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, Jeferson e Wellington ficaram conhecidos como 'Faiska e Fumassa' no ano de 2016, quando fundaram o grupo 'Os 22 do Passinho', junto ao irmão mais velho, Gelson Mendonça Santos, o ‘Gegê'.

Naquela época, os irmãos postaram um vídeo no YouTube, dançando em cima da laje de casa. O vídeo, publicado sem pretensões, viralizou nas redes sociais.

Eles chamaram a atenção do cantor Nego do Borel, que fez o convite para que participassem do clipe “Me Solta”, hit da internet no ano de 2018.

Seguindo a evolução no meio artístico, no ano seguinte fizeram parte do clipe de “AmarElo”, de Emicida e foram convidados para o programa da Eliana, no SBT.

Os irmãos 'Faiska e Fumassa' no clima AmarElo, do cantor Emicida | Foto: Reprodução/YouTube

Já no ano de 2021, lançaram o clipe da primeira música autoral, na qual também cantaram.

A letra de “Coração de um sonhador” foi escrita, segundo Faiska, "em meio a mais um temporal" que o grupo enfrentou, quando a loja de roupas que haviam aberto foi assaltada.

Ao longo dos anos seguintes, Faiska e Fumassa estrelaram diversas campanhas, como para a revista Vogue e para a NBA, além da atual Campanha de Dia das Mães do Pátio Alcântara.

Atual momento da dupla

Os irmãos, agora com 22 anos, têm alçado voos cada vez mais altos e conquistado o próprio espaço no meio artístico.

Fumassa participou da 4ª e 5ª temporadas da série 'Impuros'; do filme 'Carga Máxima', primeiro filme de ação brasileiro original da Netflix, prestes a ser lançado; e a série 'Um dia Qualquer'.

Já Faiska participou do filme 'Use sua voz', da HBO e do filme 'Tô de graça'. Atualmente, está gravando, em São Paulo, outro projeto para a Netflix.

Para Faiska, todas essas conquistas são fruto de muita persistência e foco nos objetivos que desejavam alcançar. "Viemos de uma realidade contraditória ao que vivemos hoje e continuamos enfrentando um sistema que insiste em nos intimidar a não viver o que sonhamos, porém somos capazes de ir muito além do que imaginamos, basta ter fé, e fazer a sua parte pra que tudo aconteça", disse.

"Hoje somos a referência que não tivemos quando mais novos, e esperamos que a partir de nós possam aparecer muitos outros jovens, conquistando o seu espaço e motivando outros a seguirem novos caminhos possíveis', concluiu o artista.

Para eles, a dança foi a "válvula de escape", após decidirem pegar o pouco que tinham e transformar em algo palpável, concreto e possível.

"Através da dança a minha vida, dos meus irmãos e da minha família mudou. Quando você tem foco e sabe onde quer chegar, quando você sabe o seu valor, não perde tempo com qualquer coisa. Crie um objetivo pra sua vida e sonhe alto, faça tudo que você pode fazer", aconselhou Fumassa.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca