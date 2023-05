Acidente entre ônibus e VLT deixa feridos, no Centro do Rio

Um acidente envolvendo um ônibus e um VLT na manhã desta quarta (03), por volta das 6h20 da manhã, deixou, pelo menos nove pessoas feridas. As vítimas foram socorridas por equipes de bombeiros.

O acidente provocou a interdição das ruas Marechal Floriano com Avenida Passos, e não tem ainda previsão de desobstrução da área. A parte traseira do ônibus colidiu com a frente do VLT.

Por enquanto, a linha 3 Santos Dumont está parada. Os motoristas que vêm da Binário Porto podem optar por seguir pela Avenida Rio Branco.