Itaboraí realiza entrega das chaves de 600 unidades do Minha Casa Minha Vida nesta sexta-feira (05)

Chegou a hora da última fase para o tão esperado sonho da casa própria para mais 600 famílias itaboraienses. A cerimônia de entrega das chaves do Residencial Viver Melhor Itaboraí, no Bairro Esperança, do programa Minha Casa Minha Vida acontecerá nesta sexta-feira (05/05), no local do empreendimento, das 8h às 16h. A entrega será realizada pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais.

Serão entregues 600 unidades habitacionais, dos lotes 01 e 02, da quadra 02. O beneficiário que participou de todas as etapas, sendo inscrição, sorteio, vistoria e assinatura dos contratos, deve comparecer ao local munido de RG, CPF e o comprovante da unidade contemplada.

"Estamos felizes em fazer parte de mais uma entrega habitacional no governo do prefeito Marcelo Delaroli. Em um pouco mais de dois anos de gestão vamos entregar 1.500 unidades habitacionais. É gratificante saber que essas famílias vão ter um lugar para chamar de seu, saindo do aluguel, construções indevidas e outros", ressaltou a secretária municipal de Habitação e Serviços Sociais, Sheila Rodrigues.

O empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí conta com 3 mil apartamentos divididos. Possui área comum, salão de reuniões, quadra poliesportiva, área com brinquedo e estacionamento. O condomínio também conta com unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Cada imóvel tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço.

Essas unidades habitacionais foram construídas por meio de parceria entre os governos federal e municipal. Os imóveis vão atender famílias de baixa renda, que recebem até R$1,8 mil e que já realizaram cadastro na Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais.

SERVIÇO

Entrega das chaves de 600 unidades do Minha Casa Minha Vida

Data: 5 de maio

Horário: 8h às 16h

Local: Residencial Viver Melhor Itaboraí

Endereço: Avenida Flávio Vasconcelos, Bairro Esperança