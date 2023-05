Família busca informações sobre morador de SG desaparecido há três meses

A família do eletricista João Viana de Araújo, de 49 anos, morador do bairro Maria Paula, em São Gonçalo, busca informações sobre o seu paradeiro. Ele está desaparecido há três meses, mas foi visto pela última vez em fevereiro, por uma conhecida, em Marambaia. Segundo relatos, "ele estava com uma barra de ferro na mão, correndo na pista".

De acordo com informações de parentes, atualmente João não tinha trabalho fixo e já chegou a ficar em situação de rua.

No início do ano, pouco antes de desaparecer, ele havia se envolvido em uma confusão em um posto de gasolina no bairro Maria Paula.

"Recebi o vídeo por conhecidos, que contaram que ele havia se envolvido em uma confusão. Depois disso ele não foi mais visto, e, inclusive, achamos que ele estava se escondendo por algum motivo, mas um mês depois foi visto por uma conhecida em Marambaia, correndo pela pista", declarou um parente.

A família realizou o registro do desaparecimento na polícia.

Para qualquer informação sobre o paradeiro de João Viana de Araújo, ligue para o Disque Denúncia (21) 2253-1177 ou envie uma mensagem para o WhatsApp dos Desaparecidos (21) 98849-6254.