Comerciantes fazem protesto contra a concessão da Feira de São Cristóvão

Na manhã desta terça-feira (2), os comerciantes do Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, realizaram uma manifestação contra a decisão da prefeitura de privatização do local.

De acordo com os feirantes, eles foram pegos de surpresa e não foram informados pela prefeitura para conversar sobre a concessão. Os trabalhadores temem a descaracterização do local, ficar sem trabalho durante as obras e ter que pagar aluguel.