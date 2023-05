Prefeitura de Maricá disponibiliza 100 vagas do preparatório na carreira militar

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, está com 100 vagas abertas para o Pré-Militar Apolônio de Carvalho 2023, preparatório gratuito oferecido pela Prefeitura para quem deseja ingressar na carreira militar. As inscrições online podem ser feitas até o dia 9 de maio no link: https://forms.gle/1xVDWEoGMA3ZRDPs5.

O curso com turmas para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e Escola de Sargentos das Armas (ESA) está previsto para começar no dia 10 de maio com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h.

Após acessar o link, o interessado deve seguir as instruções que contêm no formulário e informar o nome completo, número do WhatsApp com DDD, CPF, o gênero que se identifica, se possui alguma deficiência, se é morador de Maricá ou de outro município, se é do Estado do Rio de Janeiro, se já participou de algum dos cursos preparatórios gratuitos, entre outros questionamentos.

O curso será ministrado pela equipe do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg, com aulas 100% online e ao vivo pelo aplicativo Gotomeeting, que ficam gravadas no YouTube no link youtube.com/@pre-militarapoloniodecarva5354. Os interessados também podem seguir a equipe no Instagram: @premilitar_apoloniodecarvalho.

Lançado em 2022 pela Secretaria de Educação de Maricá, o curso Pré-Militar Apolônio de Carvalho foi contemplado com o Prêmio Paulo Freire, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na categoria Projeto Político Pedagógico.