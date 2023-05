HEAT tem equipe especializada em cirurgia para correção de fratura grave comum em vítimas de acidentes de moto

O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, vem se tornando referência no Rio de Janeiro no tratamento de fraturas da pelve (bacia) e do acetábulo (cavidade na bacia que recebe a cabeça do fêmur), comuns em vítimas de acidentes de moto, de automóveis ou atropelamentos. Em dois anos, a unidade realizou 164 cirurgias em pacientes acidentados. As fraturas do acetábulo atingem a região articular do quadril. Já a fratura da pelve, os ossos da bacia e o sacro.

"Infelizmente, essas fraturas de alta complexidade vêm crescendo, tendo como causa principal os acidentes de moto, que estão em primeiro lugar no ranking de atendimento no Alberto Torres. Somente no ano passado, o Centro de Trauma do HEAT recebeu 2.887 pacientes vítimas deste tipo de acidente", explicou o coordenador da ortopedia do HEAT, Marcos Correa.

Esta semana, o funcionário público Thayrone da Silva Ribeiro, de 29 anos, de Cachoeiras de Macacu, foi operado pela equipe especializada. Ele foi atropelado quando seguia para o trabalho, na manhã do último dia 31 de março, em uma das principais vias de trânsito da cidade.

"Fui levado para um hospital da região e, dias depois, transferido para o Alberto Torres, onde fui operado. Estou em casa me recuperando e volto ao Heat na próxima semana para revisão no ambulatório de pós-cirurgia. Todo o atendimento foi perfeito. Tudo muito bom", elogiou o paciente.

As cirurgias de acetábulo e pelve no Heat são realizadas pelos médicos Flávio Goldsztanj, Marcus Vinícius Dias, Márcio Liu e Marcus Correa. À equipe cabe avaliar, discutir e operar todos os casos. Os médicos ainda dedicam tempo e energia para estudar e se aperfeiçoar no tema, uma vez que no estado do Rio de Janeiro são poucos os profissionais aptos a realizar este tipo de procedimento.

"Com toda estrutura oferecida pelo hospital, temos a possibilidade de oferecer o que há de melhor no tratamento das fraturas de pelve e acetábulo. Além disso, temos anestesistas extremamente capacitados, que nos garantem total segurança durante o procedimento. A equipe de enfermagem também é qualificada. Diante de tudo isso, conseguimos minimizar as complicações e sequelas inerentes a essas graves e complexas lesões", detalha o médico Flávio Goldsztajn.

O serviço de tratamento de fraturas de pelve e acetábulo do Heat, unidade administrada pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, vem garantindo um tratamento e atendimento rápido, eficaz e humanizado a pacientes traumatizados e politraumatizados no estado.

Os pacientes chegam à unidade trazidos pelo Corpo de Bombeiros, SAMU e transferidos de outras unidades por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER). As cirurgias são realizadas de acordo com a demanda e o quadro clínico do paciente. Esses procedimentos estão entre os mais complexos dentro da ortopedia e requerem qualificação e treinamento especializado.

"A equipe médica especializada em tratamento das fraturas da pelve e do acetábulo, do Hospital Estadual Alberto Torres vem realizando um trabalho de excelência. O número de cirurgias realizadas equivale a 10% do volume cirúrgico anual deste tipo de lesão de todos os hospitais do Reino Unido, que além da Inglaterra, inclui Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte", informou o diretor do Heat, Raphael Riodades.