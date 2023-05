Tempo de travessia da Ponte Rio-Niterói está em 44 minutos no sentido Rio

O tempo de travessia no sentido Rio da Ponte Rio-Niterói, na manhã desta terça-feira (2), está em, aproximadamente, 44 minutos. A informação é da EcoPonte.

Segundo a concessionária, a lentidão dura toda a extensão da via, dos acessos até a Reta do Cais, por conta do excesso de veículos.

Já no sentido Niterói, a duração da travessia está em, aproximadamente, 13 minutos.