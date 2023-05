Acidente deixa três feridos e interdita parcialmente a Ponte Rio-Niterói (vídeo)

Um acidente de trânsito na Ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói, deixou três vítimas na noite desta segunda-feira (01/05). Faixas da via precisaram ser interditadas e o trânsito ficou bastante congestionado no local.

O acidente teria sido entre dois carros de passeio, próximo ao vão central. Segundo os relatos de testemunhas, três pessoas ficaram feridas e uma delas foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói.

null Reprodução

Autor: Reprodução

A concessionária que administra a via, a Ecoponte, informou que três faixas do sentido Niterói foram interditadas e que o tempo médio de travessia no sentido era de 50 minutos por volta das 20h15. agentes da empresa estão no local. No sentido oposto, o tráfego segue mais tranquilo, com tempo médio de 13 minutos para chegar ao Rio.