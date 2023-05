PMs salvam vida de bebê engasgada e câmeras de uniformes registram

No último domingo (30), uma bebê de 20 dias foi salva com a ajuda de policiais militares após ter se engasgado com leite materno em Campos dos Goytacases, no norte do Rio de Janeiro.

Ao perceber o engasgo, a mãe da criança saiu para a rua e solicitou uma corrida de aplicativo para tentar levar a bebê para o hospital.

A viatura dos policiais Alex Araújo e Washington Araújo passava pelo local, no bairro Santa Rosa, na região de Guarus, quando os profissionais foram solicitados para ajudar.

Inicialmente, os PMs foram abrindo caminho para o carro onde a mãe estava com a bebê passar. Porém, como o motorista estava nervoso, os PMs passaram mãe e criança para a viatura e as levaram até o Hospital Geral de Guarus.

Todo o resgate foi registrado pelas câmeras nos uniformes dos policiais, que acompanharam os procedimentos e a bebê ficou bem.

No Estado do Rio, os policiais militares começaram a usar câmeras nos uniformes em maio do ano passado. Em Campos, o uso começou no mês seguinte.