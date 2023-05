Turistas e cariocas aproveitam feriado para curtir as belezas do Rio

O Rio de Janeiro foi tomado por turistas e cariocas que aproveitaram o feriado do Dia do Trabalhador para curtir as belezas naturais e os pontos turísticos da cidade. O sol forte e o céu claro foram os grandes atrativos do dia, que encantou os visitantes e moradores.

Na Praia do Leblon, o sol forte e o céu limpo atraíram diversos banhistas que lotaram o local com barracas e aproveitaram as águas claras para dar um mergulho. Os esportes também foram bastante procurados, tanto nas areias quanto no calçadão.

Apesar da previsão de chuva fraca durante a noite, o dia ensolarado foi o suficiente para alegrar e encantar turistas e moradores que aproveitaram para curtir as belezas naturais e os pontos turísticos da cidade maravilhosa.