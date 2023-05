Motorista de aplicativo é investigado pela polícia por negar corrida a família candomblecista

Um motorista de aplicativo está sendo investigado pela Polícia Civil após se recusar a transportar uma família candomblecista, no último sábado (29), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele teria negado a corrida quando viu as passageiras utilizando os trajes religiosos.

Segundo a empresária, vítima no caso, ela solicitou uma viagem para o terreiro que frequenta acompanhada de suas duas filhas, uma de 8 e outra de 13 anos, e de sua sogra, mas quando o motorista chegou para buscá-las, ele teria sido grosso e desistido da viagem.

Para ela, o ato foi de preconceito religioso. Ela também revelou que a ação do motorista deixou suas filhas com medo, uma vez que um próximo motorista poderia se recusar a transportar a família novamente e elas passariam por todo o transtorno de novo.

Em nota, a Uber afirmou que não tolera qualquer forma de discriminação e que se coloca à disposição para colaborar com as investigações realizadas pela polícia. A empresa também informou que desativou temporariamente a conta do motorista até que o caso seja apurado.

A ocorrência está sendo investigada pela 59ª DP (Duque de Caxias). A delegacia irá analisar imagens de câmeras de segurança para tentar localizar o motorista e apurar os fatos.