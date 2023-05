Estacionamento de motocicletas sobre piso tátil vira rotina em Niterói

O piso tátil instalado na calçada de uma movimentada rua do bairro de Icaraí, em Niterói, tem sido obstruído por bicicletas e motocicletas mal estacionadas. As faixas em alto-relevo são fixadas no chão para fornecer auxílio na locomoção pessoal de deficientes visuais.

A ferramenta de acessibilidade, fixada na calçada do lado ímpar da Rua Ator Paulo Gustavo, deve ficar livre para o uso de pessoas com deficiência, mas algumas pessoas fazem mau uso do passeio público e causam obstruções ao piso tátil.

Recentemente, um cidadão denunciou a presença de vasos de plantas sobre um trecho do piso, em frente a um centro comercial da rua. Pouco tempo após a publicação em uma rede social, os objetos de decoração foram retirados.

Bicicletas atrapalham utilização de ferramenta para pessoas com deficiência visual | Foto: Filipe Aguiar

Segundo a Secretaria Municipal de Acessibilidade, o órgão recebeu essa denúncia por meio das redes sociais no último final de semana e planeja ações voltadas para a conscientização da população sobre a importância de deixar livres os espaços das calçadas com piso tátil pela cidade.

Já o Departamento de Fiscalização de Posturas esclarece que realiza fiscalizações diárias na região com o objetivo de manter o ordenamento público e a desocupação das calçadas.

”Equipes já estiveram no local e notificaram os comerciantes do entorno a retirarem qualquer tipo de obstáculo e ocupação irregular que esteja no piso tátil ou em desacordo com o código de posturas. Os agentes retornarão ao local nos próximos dias e, caso a determinação não tenha sido atendida, os comerciantes poderão receber multa e terem seus utensílios apreendidos”, disse em nota.

Sobre o estacionamento irregular de bicicletas, o Niterói de Bicicleta informou que recebe sugestões de locais para implantação dos paraciclos pelas redes sociais e pelo Colab e que está em processo de compra para instalação de paraciclos na Rua Paulo Gustavo, atendendo às solicitações existentes nesses canais.

“Os paraciclos são uma forma de direcionar o estacionamento de bicicleta no espaço público, respeitando os espaçamentos necessários de piso tátil e outros elementos que não possam ser obstruídos”, comunicou.