Niterói, a Cidade Sorriso, garante lazer e esporte em suas praias

Niterói está entre os lugares que todo mundo deveria visitar ao menos uma vez na vida. A 'Cidade Sorriso', como é chamada pelos mais íntimos, tem um dos melhores indicadores sociais do estado e não se deixa intimidar pela vizinha " Cidade Maravilhosa".

Além de seus patrimônios históricos e arquitetônicos deslumbrantes, Niterói oferece a seus moradores e visitantes muitas belezas naturais. A Praia de Icaraí, cartão postal da cidade, é um presente à parte. O local é point dos amantes da natureza.

Despertos junto com os primeiros raios de sol, os alunos e professores praticantes de esportes na orla da praia de Icaraí, unem a prática esportiva à bela vista da cidade sorriso. A praia possui durante sua extensão diversos quiosques à disposição de quem precisa de uma aguinha de coco ou de uma ‘’cervejinha’’, pessoas caminhando com seus cães e idosos jogando baralho nas mesinhas distribuídas pelo calçadão de 1.2000 metros de extensão. É famosa também por reafirmar a fama de ‘’cidade sorriso’’ que o município possui.

Por toda extensão, diversos esportes são praticados na areia da praia, são eles: Beach tênis, voleibol, slackline, canoa havaiana, surf, stand up e acrobacia no tecido. As modalidades atendem as faixas etárias que variam dos 10 aos 70 anos, conforme explica o instrutor de beach tênis - uma modalidade de tênis adaptada para areia da praia - Leonardo ‘’Tem vários níveis e várias pessoas acessando aqui. Eu vejo crianças, mulheres, homens.’’

Leonardo ministra aulas de beach tênis há 3 anos na praia de Icaraí | Foto: Filipe Aguiar

Além de nutrir a paisagem da praia e contribuir com a economia local, os atletas também fazem a limpeza da areia, quando necessário. ‘’Agora, tem todas as questões também, às vezes tem que tirar um pouquinho do lixo, que faz parte da nossa praia." explica Leonardo. Os esportes, que começam nos primeiros horários do dia, e a vista da praia, costumam influir significativamente no humor e no restante do dia dos praticantes. ‘’Eu venho três vezes na semana e para mim isso aqui é a minha terapia. Eu sempre procuro fazer ao ar livre, onde eu me sinto bem, que é aqui." conta a personal trainer, Natasha (34).

Nos dias de chuva, as aulas costumam ser canceladas e repostas, ainda assim, alguns alunos insistem em praticar os esportes. ‘’O que deixa a gente mais feliz, é perceber o sorriso no rosto do aluno, perceber que ele realmente está sentindo prazer em estar praticando o esporte.’’ diz Levi Iorta, professor de beach tênis.

Diogo, professor de voleibol há 10 anos | Foto: Filipe Aguiar

A indisposição e o cansaço rapidamente desaparecem quando os alunos e os próprios professores apreciam a paisagem niteroiense, junto com seus colegas de treino. ‘’Unir atividade física e essa vista é maravilhoso, tem gente que vem muito estressada, chega na hora do jogo e fica muito bem amado. Todo mundo aqui é amigo, é uma família mesmo." conta Diego, professor há 10 anos de voleibol.

Os interessados em alguns dos esportes, têm direito a duas aulas experimentais, de acordo com a vontade e disponibilidade para praticar, os valores são consultados. As aulas acontecem de segunda a sexta, na parte da manhã o turno inicia às 06h e finaliza às 9h, o turno da noite vai das 18 horas até as 21:30.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*