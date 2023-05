Cidade do Rio recebe maior festival de tecnologia do mundo

O Rio de Janeiro sediará o Web Summit Rio, maior evento de tecnologia e inovação do mundo, de 1º a 4 de maio. O encontro vai reunir milhares de visitantes no Riocentro para debater temas como ciências de dados, educação, comércio eletrônico, futuro do trabalho, alterações climáticas, meios de comunicação, entre outros tópicos. Com ingressos esgotados, a primeira edição do evento fora da Europa deve movimentar R$ 1,2 bilhão na economia carioca nos próximos seis anos.

O prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, vai se apresentar no evento ao lado de nomes como David Vélez, fundador e CEO do Nubank; Ayo Tometi, cofundadora do Black Lives Matter; Luciano Huck, apresentador de TV; Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza; Kathleen Breitman, cofundadora da Tezos; Cassie Kozyrkov, Mate Pencz, Co-founder & CEO Loft; Gabriel Braga, cofundador e CEO do QuintoAndar; Catherine Powell, Global Head of Hosting do Airbnb; e Maju Coutinho, apresentadora de TV.

A realização do Web Summit Rio é fruto de um trabalho conjunto de captação da Invest.Rio, agência de promoção e atração de investimentos da Prefeitura, e da Fecomércio RJ, por meio do Senac RJ. A iniciativa faz parte do convênio Rio do Futuro, que une as duas entidades em prol do fortalecimento do ecossistema de tecnologia e inovação carioca, tendo a educação, a pesquisa e a inclusão digital como pilares.

Para o prefeito Eduardo Paes, o evento confirma o momento da cidade em se tornar referência em inovação.

Nós estamos trabalhando há mais de um ano para trazer e realizar esse evento aqui no Rio. Além disso, nesta nossa gestão, estamos com uma agenda forte de projetos e políticas públicas ligados às áreas de tecnologia e inovação. Com o Web Summit, conseguimos trazer grandes empresas, talentos e investidores para debater um tema tão relevante. Temos vocação para sediar grandes eventos, e estamos muito felizes em concretizar mais esse. É mais um passo para sermos a capital de tecnologia da América Latina – disse o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, Chicão Bulhões, destaca a importância do impacto econômico para a cidade.

Esperamos que o Web Summit Rio movimente cerca de R$ 1,2 bilhão até 2028. Só este ano, os gastos dos turistas deverão atingir R$ 66,9 milhões. Mas queremos que o evento deixe um legado para além das boas notícias na economia. Esperamos que ajude a reforçar a potência inovadora que o carioca tem, recuperando a autoestima, trazendo soluções para os desafios do dia a dia e fomentando ainda mais negócios para a cidade.

Para o Senac RJ, o Web Summit é uma grande oportunidade para construir um legado para a cidade que reduza o gap digital e ajude a inserir a população, principalmente a mais vulnerável, nos ambientes de educação, tecnologia e inovação.

Evento promove o debate de temas como ciências, educação, futuro do trabalho e diversos tópicos mais | Foto: Divulgação

Em parceria com inúmeras empresas e entidades do setor, queremos mostrar que há oportunidades de capacitação ao alcance de todos, expandir o acesso aos territórios tecnológicos e provar que a verdadeira inovação é aquela que gera oportunidades ­–, comenta Sérgio Ribeiro, diretor regional do Senac RJ.

Participação da Prefeitura

Além da presença do prefeito Eduardo Paes na abertura no dia 1º de maio, a Prefeitura do Rio e o Senac RJ terão um estande conjunto de 18m², no pavilhão 3 - E201 do Riocentro. O espaço será usado para promover a cidade, divulgar iniciativas do Rio nas áreas de inovação e tecnologia, além de fomentar negócios bilaterais.

De acordo com o presidente da Invest.Rio, Alexandre Vermeulen, o Rio de Janeiro já é conhecido pela sua criatividade, por ter as melhores universidades, grandes bancos e empresas de energia e um capital humano de alta qualidade.

Além de linda, somos uma cidade tecnológica e com grande potencial para negócios. A chegada do Web Summit vem para chancelar as nossas vocações e mostra que estamos no rumo certo para nos tornar a capital da inovação na América Latina ­– afirmou.

A agenda inclui ainda uma série de palestras e debates, que acontecerão na arena entre 10h e 16h, nos dias 2, 3 e 4.

A programação vai abordar temas como Smart Cities, Inovação Aberta e Sustentabilidade e inclui nomes do mercado como Fabio Amorim, CEO do Hortifruti, e gestores da Prefeitura do Rio.