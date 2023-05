Prefeitura de Maricá divulga edital do primeiro concurso do Instituto Darcy Ribeiro

A Prefeitura de Maricá publicou no Jornal Oficial de Maricá (JOM) de sexta-feira (28) o edital do primeiro concurso público do Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR). As inscrições acontecem do dia 9 de maio a 5 de junho, com a oferta de 41 vagas, sendo 28 de nível superior e 13 de nível médio, além de cadastro reserva. As remunerações variam de R$ 4.120,07 a R$ 7.034,26, e contam ainda com auxílio alimentação e vale transporte.

Os candidatos devem ficar atentos ao prazo de inscrições, além das documentações e demais exigências que constam no edital, que pode ser consultado no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (www.idcap.org.br), banca organizadora do concurso.

As inscrições serão confirmadas mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 58 para cargo de nível médio, e R$ 66 para cargo de nível superior. Podem pedir isenção de taxa os cidadãos de baixa renda. Neste caso, o procedimento deve ser feito nos dias 9 e 10 de maio, somente pelo site: www.idcap.org.br.

Para mais detalhes da solicitação e da documentação necessária, os interessados devem consultar o edital. A banca organizadora analisará os documentos e divulgará o resultado dos pedidos de isenção no dia 18 de maio, em sua página na internet.

A avaliação se dará por meio de provas objetivas e discursivas, ambas eliminatórias e classificatórias, para todos os cargos. Estão previstas questões de Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Ética no Serviço Público, Legislação Local e conhecimentos específicos.

Os candidatos que concorrerão às oportunidades de nível superior terão também prova de títulos, que será classificatória. O concurso será realizado no dia 2 de julho de 2023, nos turnos da manhã e da tarde.

Para outras informações, acesse o edital no site da banca organizadora: www.idcap.org.br.