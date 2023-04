Aposta única leva 61 milhões com a Mega Sena; jogo passa a ficar mais caro esta semana

Valor para apostar no jogo sobe em 50 centavos a partir desta quarta (26/04) - Foto: Divulgação

Uma única aposta faturou os 61 milhões de reais sorteados no último concurso da Mega Sena, finalizado na noite do último sábado (29/04). Apenas um jogador, que realizou a aposta em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas: 05, 10, 11, 22, 23 e 37.

Ao todo, o dono da aposta simples levará R$ 61.056.497,58. O valor estava acumulado desde o último sorteio, realizado na quarta-feira (26/04). Já cada uma das 328 apostas que acertaram cinco dos seis números sorteados levará R$ 17.723,23.

O próximo sorteio do jogo será feito na próxima quarta-feira (03/05). A partir da mesma data, inclusive, a Caixa Econômica Federal passará a cobrar um valor mais caro para quem quiser fazer um jogo. As apostas da Mega, que hoje custam R$ 4,50, passarão a ser feitas por R$ 5,00.

Além da Mega Sena, outros jogos também terão seus valores atualizados. A Lotofácil e a Lotomania, por exemplo, que atualmente cobram R$ 2,50 por aposta, passarão a ter o valor de R$ 3,00 para aposta simples. Já os jogos da Quina e do Dia da Sorte sobem de R$ 2,00 para R$ 2,50. Por fim, a Timemania também terá o valor da aposta atualizado; de R$ 3,00 para R$ 3,50.

Em nota, a Caixa informou que se baseou em índices de inflação para fazer o reajuste, que tem o objetivo de "recuperar o valor monetário das apostas".