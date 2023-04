Faixa de movimentada avenida no Rio será interditada a partir dessa semana

Uma faixa da Avenida Francisco Bicalho, uma das mais movimentadas no Centro do Rio, ficará fechada temporariamente a partir da próxima terça-feira (02/05). A interdição acontece por conta de uma nova etapa nas obras de reurbanização do Terminal Gentileza.

Segundo o Centro de Operações Rio (CET-Rio), a faixa de rolamento da Avenida, no trecho próximo a Novo Rio (Terminal de Embarque da Rodoviária do Rio), deve ficar fechada pelos próximos 15 dias. Além disso, o primeiro entroncamento da pista de acesso à Avenida Rodrigues Alves, no sentido Santo Cristo, também deve ficará interditada.



O serviço informou ainda que, durante o período, a área de desembarque da rodoviária "ficará limitada ao trecho da plataforma interna, o que poderá acarretar prejuízos à fluidez local". A presença de agentes de trânsito na região deve ser reforçada por conta disso.



Nessa fase dos trabalhos no Terminal Gentileza, as obras irão se focar no entorno da nova passarela para acessar o terminal. As interdições devem começar a partir das 14h na terça (02/05).