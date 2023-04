Contas da Águas do Rio em São Gonçalo chegam com vencimento em 1978

Uma história no mínimo curiosa vem causando dor de cabeça nos moradores de São Gonçalo. Após a empresa Águas do Rio entregar contas com a data de vencimento datada em 1978, consumidores ficam preocupados.

Alguns clientes relataram que foram negativados por conta das cobranças erradas feitas pela empresa, enquanto outros afirmam que não recebem água em suas residências e mesmo assim continuam recebendo as contas. Alguns estão se preparando para entrar com ações na Justiça, pois não querem pagar por um serviço que não está sendo prestado.

Questionada sobre o assunto, a Concessionária Águas do Rio informou que "sobre a data de vencimento das contas, o erro já havia sido identificado e a equipe da concessionária está entrando em contato com os clientes para fazer a correção". Em relação aos moradores que alegam cobrança sem uso do serviço, a empresa solicita o endereço e matrícula para realizar a verificação pontualmente.

A concessionária informou também que está à disposição por meio do 0800 195 0 195 que funciona por meio de ligação ou mensagem de WhatsApp.