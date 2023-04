Maricá terá programação gratuita durante feriado do Dia do Trabalhador

A Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro de Maricá, receberá uma série de atividades gratuitas na próxima segunda-feira (01/05), em comemoração ao feriado do Dia do Trabalhador. A programação conta, sobretudo, com serviços de cidadania e assistência a trabalhadores da região, como emissão de carteira de trabalho digital e cadastro em vagas de emprego.

Também estarão disponíveis informações e orientações para inscrição nos cursos profissionalizantes oferecidos pelo programa Qualifica Maricá, desenvolvido pela Secretaria de Trabalho em parceria com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM). A programação conta também com ações de beleza e estética, parque infantil, shows musicais e aulas de dança, ginástica e artesanato.

Por fim, o espaço ainda receberá profissionais da Secretaria de Saúde para a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e a Influenza, agentes do programa Maricá+Verde para doação de mais de 100 mudas nativas da Mata Atlântica, e servidores Coordenadoria de Proteção Animal para a inscrição de animais para a castração de cães e gatos.

O evento acontece a partir das 9h e está previsto para acontecer até as 17h, na Praça. Você pode conferir a lista completa de atividades abaixo:

Trabalho: - Divulgação de cursos do programa Qualifica Maricá; -Emissão de carteira de trabalho digital, orientação sobre seguro desemprego e cadastro no balcão de empregos do Sine;

Cultura: - Shows da Banda Cult (às 14h) e de Ronaldo Valentim (15h30);



Sustentabilidade: - Projeto Maricá+Verde (doação de mudas);

Esporte: - Zumba (às 10h);



Agricultura: - Distribuição de bananas desidratadas, aipim, mudas de plantas e sementes;

Proteção Animal: - Inscrição para castração de cães e gatos;

Saúde: - Teste rápido HIV, Sífilis, Hepatite B e C; - Distribuição de preservativos feminino e masculino; - Orientação sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs); - Vacinação (Covid-19 e Influenza); - Aferição de pressão arterial; - Testagem de glicemia; - Odontomóvel;

Terceira Idade: Zumba (de 9h às 9h40, professora Erika); Dança Cigana (10h às 10h30, professora Cecília); Tai Chi Chuan (10h às 11h, professor Thiago); Dança do Ventre (11h às 11h30, professora Christiane); Alongamento (12h à 12h30, professora Graziele); Artesanato (9h às 13h, professoras Leda, Maria Lúcia e Márcia);

Atendimento à Mulher: - Auriculoteria; - Panfletagem e balcão; - Informações sobre serviços;

Instituto Embeleze: - Estética e beleza;

Assistência Social: - Acolhimento social; - Orientação e divulgação dos serviços CRAS CEU, CREAS e Centro POP



Políticas Inclusivas: - Psicovida (Serviços de escuta e acolhimento da população); - Escritório Social; -Centro de Referência em Políticas Inclusivas (CRPI)

Urbanismo: - Apresentação de dinâmica com o público sobre os projetos desenvolvidos pela Secretaria (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Maricá, Plano de Mobilidade Urbana e Alinhamentos Viários para Maricá, Programa Urbanista por 1 dia, ações com Crianças nas Escolas Municipais e com Comunidades, Urbanismo Social e Educativo), Programa Maricá Acessível / Manual de Calçadas & Caminhabilidade, Gestão Urbana - ConCidade & Conferência da Cidade