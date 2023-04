Santa Catarina recebe ação do Cidadania Itinerante

Mais de 500 pessoas compareceram à Escola Estadual Municipalizada Monsenhor Albuquerque, no bairro de Santa Catarina, em São Gonçalo, para uma edição do do projeto Cidadania Itinerante, realizada neste sábado (29/04). O evento promoveu diversos serviços, sobretudo de assistência e saúde, de forma gratuita, entre as 9h e as 13h.

Através de uma parceria entre as secretarias do município, foram oferecidos serviços de orientação jurídica, instruções sobre o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação ao combate à violência contra as mulheres, verificação sobre o direito à tarifa social da Enel e da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, odontomóvel, corte de cabelo, manicure e recreação infantil.

O Cidadania Itinerante acontece desde julho do ano passado no município.