Morre aos 88 anos Robson Gracie, famoso professor de jiu-jitsu brasileiro

Robson Gracie, o faixa-vermelha e membro da família Gracie, conhecida por desenvolver o jiu-jitsu brasileiro, faleceu aos 88 anos nesta sexta-feira, 28 de abril. Gracie era considerado um grande professor de jiu-jitsu e sua notoriedade como especialista no esporte o levou a ser contratado como guarda-costas do governador Leonel Brizola e a tornar-se presidente da FJJ-Rio, a federação de jiu-jitsu do Rio, na década de 1980.

Sua estreia no vale-tudo foi em abril de 1957, com uma vitória por finalização. Gracie também ficou conhecido por popularizar bordões, como "Quem tem garrafas para vender?" em seu programa de TV "Heróis do Ringue".

Seu legado no mundo do Jiu-Jitsu é impressionante. Além de habilidade excepcional no ringue, ele foi um professor dedicado e respeitado, que treinou e inspirou muitos outros lutadores notáveis. Sua família, a família Gracie, é uma das mais importantes e influentes no mundo das artes marciais, e Robson desempenhou um papel fundamental em estabelecer a reputação da família como especialistas em Jiu-Jitsu.