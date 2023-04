Disque Denúncia lança a quinta edição da campanha contra roubo de combustíveis em dutos

O Disque Denúncia dá início essa semana, pelo quinto ano consecutivo, a mais uma edição da campanha de combate ao roubo de combustíveis em dutos. Com um conceito diferenciado, uma das mais premiadas agências do Rio de Janeiro, a 11:21, assinou a campanha com o tema “Juízo ou Prejuízo”.

Desta vez, a ideia é conscientizar a população sobre as graves, e muitas consequências, que o roubo de combustíveis em dutos pode causar. O slogan “Quem não tem juízo, encara o prejuízo”, mostra que os prejuízos não se limitam ao financeiro, mas também à vida, com riscos de incêndios e explosões, e ao meio ambiente, com a contaminação de solos e rios, prejudicando a saúde de quem vive nas comunidades vizinhas às faixas de dutos.

A campanha terá alcance em todo o estado do Rio de Janeiro por meio dos veículos de imprensa, publicitários e dos canais digitais do Disque Denúncia, no entanto, será intensificada na região da Baixada Fluminense, principalmente onde passam os dutos, que são alvos de criminosos.

Desde o lançamento da primeira edição da campanha, em 2019, o Disque Denúncia contabilizou 1059 denúncias sobre o tema e ajudou a polícia do Rio a desarticular quadrilhas, a localizar foragidos da Justiça e a encontrar endereços utilizados para armazenar ou comercializar ilegalmente combustível.

Para o Diretor-Geral do Instituto MovRioe Coordenador-Geraldo Disque Denúncia, Renato Almeida, a importância de denunciar é extrema. “Quadrilhas especializadas em roubar dutos agem na surdina durante a noite e madrugada, portanto, qualquer movimentação suspeita deve ser denunciada para ajudar a polícia na prisão de criminosos. Uma ligação para o Disque Denúncia pode salvar muitas vidas”,finalizou.

Toda prática ilegal e criminosa deve ser denunciada, além do roubo do combustível nos dutos, a população pode denunciar refinarias clandestinas, depósitos ilegais, transporte irregular, comercialização de combustível adulterado e armazenamento indevido do produto, com risco de explosão.

As denúncias podem ser feitas nos canais do Disque Denúncia: (21) 2253-1177, WhatsApp (21) 99973-1177 ou pelo Aplicativo “Disque Denúncia RJ” – disponível para baixar gratuitamente nas lojas Google Play Store e Apple Store.