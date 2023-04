Suspeito de matar vigilante é preso no Rio

O segundo acusado de matar o vigilante Leandro Leite em um Luau, foi preso na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira (28). O acusado, de 21 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios , em flagrante com arma e drogas.

No início da semana, a polícia já tinha efetuado a prisão de 23 anos outro suspeito do crime, responsável pelo tráfico de drogas na região do Posto 12.

O vigilante foi morto a tiros por criminosos na Praia do Recreio e ficou desaparecido durante 14 dias. Os criminosos colocaram o corpo em uma prancha e o abandonaram no mar. O corpo do vigilante foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade , no último domingo (23).