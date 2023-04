PM faz homenagem para filha fã da Polícia no dia do aniversário

Um policial militar, morador de São Gonçalo, fez uma pequena homenagem para sua filha, que é apaixonada pelo trabalho de seu pai. O cabo Maycon Julião aproveitou o aniversário de 6 anos da pequena Manuella, na última quarta-feira (26/04), para visitar a menina com os amigos da corporação.

A criança recebeu, de presente, uma visita da guarnição em que o pai trabalha. Junto aos companheiros de farda, Julião levou também um bolo de aniversário para a filha.

null Reprodução

Autor: Reprodução

"A gente teve essa ideia meio que na hora. Estávamos trabalhando e vimos um bolinho bonitinho na padaria. A menina na padaria colocou umas flores e eu liguei para a mãe dela falando que a gente ia passar lá. Como ela adora Polícia, eu falei: 'vamos lá que ela vai se amarrar'", contou o agente.

Para ele, o apreço da pequena é especial não apenas por ela ser sua filha, mas por representar que as novas gerações mantenham a confiança no ofício dos agentes de segurança pública.

"A sensação é muito boa, não só por ser com a minha filha mas por ser com uma criança. A Polícia tem um peso muito forte e é muito gratificante ver que as pessoas ainda acreditam na Polícia. Você vê que a criança fica deslumbrada em saber que quem defende ela e as pessoas está indo lá homenagear ela. A criança se sente importante e é assim que a gente tem que fazer ela se sentir", destacou o PM.