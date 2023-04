Buraco na rua em Trindade atrapalha mobilidade de moradores

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo respondeu que uma equipe do Colab vai até o local para averiguar a situação - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo respondeu que uma equipe do Colab vai até o local para averiguar a situação - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Um buraco no meio da rua na Trindade, em São Gonçalo, tem dificuldade a vítima de quem passa por lá. O problema fica na Rua Porto Alegre e, segundo relatos de moradores do bairro, nenhum órgão oficial tem atendido aos pedidos de atenção ao local.

Um desses residentes é Alcinei Pereira, de 64 anos. Ele, que mora em uma rua próxima ao endereço, conta que já enfrenta dificuldades há um bom tempo quando passa pela via. "Eu uso de vez em quando a rua para ir para a Praça da Trindade e é um transtorno passar por lá. E é um problema não só para mim, mas para os outros moradores daqui", relata.

Incomodado, ele procurou o Departamento de Conservação e Obras (DCO) do município e foi orientado por funcionários a registrar uma solicitação no aplicativo Colab. Ele seguiu a orientação e abriu os pedidos no programa em janeiro, mas desde então não teve resposta. "Eu fiz a solicitação e não aconteceu nada. Não tive nenhum tipo de retorno", desabafa.

Os moradores já chegaram a tentar remediar o problema algumas vezes, mas, sem uma obra de reparo eficiente, o buraco segue no local. "Às vezes, alguns moradores jogam terra. Eu mesmo já joguei. Só que aí vem a chuva e volta o buraco de novo", afirma Alcinei.

