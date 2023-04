Dia do Trabalhador: veja o que abre e fecha durante o feriado

Na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador, uma data comemorativa internacional dedicada aos trabalhadores e celebrada anualmente em quase todos os países do mundo, sendo feriado em muitos deles, como no Brasil.

Com isso, comércios e serviços terão seus horários de funcionamento alterados para o feriado. Para ficar longe de imprevistos, confira abaixo o guia que O SÃO GONÇALO preparou para te auxiliar neste dia em Niterói e São Gonçalo.

Bancos

As agências bancárias ficarão fechadas em todo o país no Dia do Trabalhador, ou seja, na segunda-feira (1º). O atendimento será normalizado na terça-feira (2), informa a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Os usuários poderão utilizar os canais digitais e os caixas eletrônicos, e as contas com vencimento para o dia do feriado poderão ser pagas sem juros no próximo dia útil, ou seja, na terça.

Shoppings

São Gonçalo Shopping

No dia 1º de maio, Dia do Trabalho, as lojas e quiosques do São Gonçalo Shopping funcionarão das 15h às 21h, já a praça de alimentação estará aberta das 11h às 21h.

Pátio Alcântara

O Pátio Alcântara também terá horários diferenciados de funcionamento durante o feriado. Na segunda-feira (1º), o shopping funcionará das 9h às 15h.

Partage Shopping São Gonçalo

Na segunda-feira (1º), lojas e quiosques do Partage funcionam obrigatoriamente das 15h às 21h e de forma opcional das 11h às 15h. Já a alimentação e lazer funcionam das 11h às 21h; bares e restaurantes do Jardim das 11h às 22h; e o cinema conforme a programação.

Plaza Shopping Niterói

O shopping Plaza Niterói vai abrir mais tarde nesta segunda-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho.

Lojas e quiosques: das 15h às 21h | Alimentação e lazer: 15h às 21h

Shopping Bay Market

Nos feriado, o shopping fica aberto das 12h às 20h. As lojas e quiosques abrem de forma facultativa das 12h às 20h e a praça de alimentação funciona de 12h às 20h. Já o cinema funciona de acordo com a programação.

Barcas

Na próxima segunda-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, a CCR Barcas informa que vai operar com a grade de domingos e feriados na linha Arariboia, com viagens a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30 (Arariboia-Praça XV) e das 6h às 23h (Praça XV-Arariboia).

Na linha Paquetá, será praticada a grade de fins de semana e feriados, conforme disponível em https://www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas.

Nesse dia, as linhas Charitas e Cocotá não funcionarão.