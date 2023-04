Estelionatário aplica golpes de vendas de ‘’carretinha’’ em São Gonçalo

Um homem foi encaminhado para a 72ªDP (Mutuá), na última quarta-feira (26), para prestar depoimento após ser acusado de estelionato. Anunciar o produto, fechar negócio e depois desaparecer, segundo denúncias, é a maneira em que agia o suspeito de aplicar golpes no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo.

De acordo com informações, o homem publica fotos de carretinhas no ‘’marketplace’’, ferramenta de compra e venda de produtos na rede social Facebook, pelo valor de R$ 2,5 mil -um valor abaixo do de mercado - para atrair compradores. A estratégia utilizada pelo golpista, segundo um dos lesados pelo golpe, que preferiu não se identificar, é dizer que o valor da carretinha é inferior pelo custo das madeiras adquiridas em promoção.

"Eu até perguntei porquê um valor tão bom, já que estava mais barata que as demais que eu tinha visto, e ele falou que tinha conseguido madeira cara por um preço bom", falou a vítima.

Depois de iniciar contato com o possível comprador, o suspeito cobra um sinal de 70% antes da entrega da mercadoria, além de disponibilizar endereço de contato e localização da suposta oficina que seria construída as carretinhas. O que os compradores não esperam, é que a negociação não passa de golpe, e as informações de contato só valem até o momento do pagamento.

‘’No dia 17 (deste mês), por acaso, eu passei na frente da oficina dele, estava fechada. Eu estranhei né? Durante a semana a loja fechada. Depois, eu tentei contato com ele, via WhatsApp, ele não respondeu. Tentei ligar e não completava a ligação, como se eu estivesse bloqueado. Me dirigi até a loja e estava fechada. Tinha uma oficina mecânica em frente, os funcionários disseram que não tinha ninguém e que ele estava sendo procurado por venda de carretinha não entregues. Ai eu falei: ‘poxa, cai no golpe' ", relatou ao O SÃO GONÇALO, o comprador de uma das carretinhas que sequer existiram.

Depois de informar alguns amigos do suposto golpe, um colega de trabalho se queixou para a vítima que conversou com OSG, sobre a compra que sua namorada estaria fazendo com o mesmo homem. Os dois se dirigiram até a suposta oficina e acionaram a Polícia Militar.

De acordo com a 72ª DP, já existem outros registros contra o suspeito pelo mesmo motivo. Os policiais pedem que outras pessoas lesadas pelo golpe se dirijam à delegacia para registrar ocorrência contra o suspeito, que pode pegar de 1 até 5 anos de prisão.

Procurada, a Polícia Civil não informou o andamento das investigações.



* Em atualização

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*