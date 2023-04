Recapeamento feito por concessionária de água causa transtornos a moradores de Icaraí

Moradores do bairro de Icaraí, em Niterói, reclamam de tremores em prédios após um conserto no asfalto realizado pela concessionária de água e esgoto que atende no município.

Segundo a filha de um casal de idosos que mora em um edifício na altura do número 317 na Rua Gavião Peixoto, esta não seria a primeira vez que o problema afeta os condôminos.

"A Concessionária Águas de Niterói fez uns quatro 'remendos' no asfalto que estão tirando a paz dos moradores dos edifícios próximos, principalmente dos andares mais altos dos prédios. Meus pais sentem os reflexos desse trabalho mal feito. Toda vez que passa um veículo mais pesado, os prédios balançam a ponto de os quadros saírem do lugar e as gavetas abrirem", afirma.

Ela também disse que há, inclusive, alguma fissuras na parede do teto do apartamento em que seus pais moram, que podem ter sido causadas por conta dos tremores que acontecem quando passam caminhões ou ônibus pela via.

A filha dos moradores também informou que, há alguns anos, os pais sofreram com o mesmo problema por conta de uma obra também da Águas de Niterói em frente ao prédio.

Morador de um edifício na altura do número 321, Antonio Fontes confirma os relatos dos vizinhos. De acordo com ele, os tremores se arrastam há quase três meses.

"Quando passa um veículo pesado a gente sente tremer. Todos esse prédios aqui no entorno estão sofrendo com isso", disse.

O SÃO GONÇALO procurou a Águas de Niterói para solicitar uma resposta a respeito das reclamações dos moradores.

Em nota, a concessionária informou que segue todas as práticas e normas técnicas de engenharia em suas atividades, visando garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados.

"Caso haja intervenção no local para manutenção do sistema de coleta de esgoto e redes de distribuição de água, não há impacto construtivo ou movimentação significativa do solo", comunicou.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia afirmou que, para realizar uma vistoria nas residências, é necessário que o morador abra um chamado pelos números 199 ou 2620-0199.

"É importante que os proprietários também acionem a concessionária Águas de Niterói para que os técnicos verifiquem se houve algum problema com a obra realizada", disse a Prefeitura de Niterói.