Morre em SG o menino que foi atropelado em frente à escola em Itaboraí

O menino Kauã, de 11 anos, que foi atropelado em frente à escola onde estudava, na região do Apolo 2, em Itaboraí, na tarde da última quarta-feira (26), não resistiu aos ferimentos e morreu, nessa quinta-feira (27).

Ele cheogu a ser levado, em estado grave, para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos. Por causa do falecimento, a direção da Escola Roberta Maria Sodré de Macedo, cancelou as aulas nessa quinta-feira.