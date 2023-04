Comerciantes ambulantes fazem protesto para serem reconhecidos como trabalhadores

Camelôs fizeram ato pela regularização da categoria, nesta quinta-feira (27), na Cinelândia, no centro do Rio. A manifestação foi realizada pelo Movimento Unidos dos Camelôs (Muca ) e o movimento nacional Trabalhadores Sem Direitos (TSD).

O protesto visa pressionar o prefeito Eduardo Paes a receber os camelôs e ambulantes , para tratarem de assuntos , como : o término da onda de violência contra os trabalhadores informais; a regularização e a descriminalização do trabalho das categorias e a criação de depósitos para armazenamento das mercadorias dos camelôs.

A coordenadora do Muca e do TSD, tenta, marcar reunião com o prefeito desde 2021. Segundo ela, o prefeito envia o secretário de Ordem Pública para tratar dos assuntos com as categorias.