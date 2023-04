Menino de 11 anos morre após ser atropelado em Itaboraí

Um menino de 11 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (27/04) após ser atropelado na tarde da última quarta (26/04), no Apollo 3, em Itaboraí. Kauã Ferreira Martins foi atingido por um carro na rodovia RJ-104, no sentido Itaboraí.

Aluno da Escola Municipal Roberta Maria Sodré de Macedo, o menino estava saindo do colégio com amigos quando foi atropelado na pista, segundo o relato de testemunhas. Ele chegou a ser socorrido e internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos.

O colégio onde a criança estudava teve as aulas canceladas nesta quinta (26/04). Ainda não há informações a respeito do velório do menor.