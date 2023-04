Sofrendo de úlcera varicosa grave, mãe e filho pedem por ajuda em São Gonçalo

Moradores do bairro Boaçu, em São Gonçalo, há mais de 20 anos, Nadia Renata Armond, de 52 anos, e seu filho, Joni Armond, de 28, sofrem de uma doença chamada úlcera varicosa que se agravou por conta das enchentes que atingiram a cidade, e principalmente o bairro, no início desse ano. A casa da moradora foi invadida pela água suja, o que fez com que as feridas nas pernas fossem expostas à água contaminada, piorando a situação.

Além da doença na perna, Joni é portador de deficiência física e intelectual e recebe um auxílio, que é o único sustento da família, já que mãe e filho não tem condições de trabalhar devido à úlcera. A família, recentemente, ainda precisou fazer um empréstimo para o conserto da casa, que foi destruída pelas fortes chuvas, o que acarretou em dívidas e ainda mais dificuldade financeiras, dificultando até a compra de medicamentos.

"Hoje em dia eu não consigo trabalhar fora de casa, porque o meu problema na perna é muito sério. Tem dias que não consigo dormir de tanta dor. E, além disso, não posso deixar o Joni sozinho, ele depende de mim para tudo", afirma a moradora do Boaçu.

Os vizinhos de Nadia estão se unindo para ajudar mãe e filho com insumos e remédios, e, além disso, vão diariamente a Unidade de Saúde da Família Alexander Fleming, também no Boaçu, para solicitar que um profissional ou agente de saúde realizem o atendimento domiciliar, para que ambos sejam avaliados e possam dar entrada a uma internação.

Nadia Renata Armond, de 52 anos e seu filho Joni Armond, de 28 anos, sofrem de úlcera varicosa | Foto: Divulgação

"Não estamos podendo nem sair de casa para fazer tratamento com algum médico. Eu sem conseguir andar, meu filho também e para piorar ainda teve essa situação da enchente, onde perdi tudo da minha casa. Cheguei até a dar entrada no auxílio aluguel, mas até hoje não depositaram nada na minha conta. Está muito difícil, precisamos de uma internação urgente", declarou Nadia.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informa que "uma equipe de saúde vai à residência da família para verificar as reais necessidades dos pacientes e tomar as providências cabíveis".

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares