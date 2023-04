Supervia quer devolver concessão de trens ao Estado

A Supervia informou à Secretaria Estadual de Transporte, nesta quinta-feira (27), por meio de ofício, que quer deixar a concessão dos trens urbanos na cidade do Rio de Janeiro. A malha ferroviária da Supervia compreende 5 ramais e 104 estações.

A Mitsui, empresa japonesa que controla a Supervia desde 2019, alega problema de segurança pública em vários trechos da via; investimentos prometidos na concessão que foram realizados parcialmente; a perda da receita com a pandemia; o prejuízo com o furto de cabos e o congelamento da tarifa.

Outro motivo envolve o cumprimento de investimentos na melhoria do sistema, por parte dos japoneses, que alegam haver um desequilíbrio econômico-financeiro.

A saída da concessionária não será imediata, porque os contratos de concessão não permitem uma descontinuidade dos serviços públicos.

O contrato atual da empresa venceria em outubro, porém um aditivo prorrogou a concessão até 2043.