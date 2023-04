Musa do OnlyFans diz ter sido expulsa de supermercado por usar roupas curtas

A modelo e musa do OnlyFans, Kerolay Chaves, viralizou nas redes sociais após fazer uma postagem afirmando ter sido expulsa de um supermercado, em Belo Horizonte, por usar roupas curtas. A jovem de 21 anos compartilhou as fotos do dia do ocorrido, em que estava vestida com o que parece ser uma “calcinha jeans”.

Na publicação, a modelo disse que foi “hostilizada no supermercado” por usar roupas curtas no local. Segundo Kerolay, “algumas pessoas olharam com preconceito” e outras a xingaram. “Por fim, fui expulsa do local. Vocês acreditam?”, questionou aos seus seguidores.

“Acho um absurdo nós, mulheres, ainda sermos tratadas dessa forma só pelo fato de nos vestirmos como a gente quer. A verdade é que a gente passa por isso, porque somos gostosas demais, só pode!”, concluiu.

Internautas comentaram sobre o ocorrido, que dividiu opiniões. Nos mais de 2.600 comentários na postagem, alguns disseram que a atitude da modelo foi para chamar atenção na internet, enquanto outros opinaram que a roupa estava fora de contexto.

“Nitidamente foi por engajamento e curtida no Instagram, ela nunca foi assim para o supermercado, quem acompanha os stories sabe. Desculpa mas essa não tem como te ajudar”, disse um usuário.

“Acho que da mesma forma que um homem sem camisa seria retirado do local aconteceu contigo”, comentou um outro internauta.