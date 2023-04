Ponte Rio-Niterói deve receber cerca de 663 mil veículos durante o feriado do Dia do Trabalhador

A Ecoponte prevê um fluxo de 663 mil veículos na Ponte Rio-Niterói durante o feriado do Dia do Trabalhador, de sexta-feira (28) até a próxima terça-feira (02). O dia de maior movimento será a sexta (28), quando mais de 81 mil veículos seguirão para Niterói e cidades da Região dos Lagos. Na volta do feriado em direção ao Rio, cerca de 138 mil veículos passarão pela rodovia entre segunda (01) e terça-feira (02).

Para garantir ainda mais rapidez nos atendimentos e assegurar a fluidez no tráfego, a concessionária vai contar com 33 veículos operacionais, entre guinchos leves e pesados, viaturas de inspeção, ambulâncias, e 120 colaboradores trabalhando diretamente durante todo o período.

A concessionária vai disponibilizar equipes de socorro médico e mecânico para garantir a liberação das pistas de forma mais rápida e trazer ainda mais segurança aos motoristas. As equipes da concessionária estarão baseadas em pontos estratégicos da rodovia com viaturas de inspeção, motos, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate.

Na praça de pedágio, os papa-filas (arrecadadores volantes), vão agilizar a passagem dos veículos nos dias e horários de maior movimento. Além disso, o usuário pode efetuar o pagamento por aproximação através de cartões nas funções débito e crédito.

A Ecoponte recomenda, como medida preventiva de segurança, que os motoristas mantenham a distância segura do veículo à frente – uma vez que as colisões traseiras são os incidentes de trânsito mais frequentes – e confiram as condições de seus veículos antes de pegar a estrada, como a revisão geral do motor (água, óleo, combustível) e reparos em problemas previamente identificados nos veículos.

Os usuários também devem reforçar atenção aos semáforos e Painéis de Mensagens Variáveis durante a viagem, pois a concessionária reforça suas mensagens de segurança e informa sobre as ocorrências na via. Antes de sair de casa, os motoristas podem conferir as condições de trânsito através do Twitter @_ecoponte, site www.ecoponte.com.br e ficar por dentro de outras informações através do Instagram @_ecoponte.