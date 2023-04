Professora é demitida após exame do IML constatar lesão em aluno agredido durante a aula

Criança, com o pai e o advogado - Foto: Divulgação

Criança, com o pai e o advogado - Foto: Divulgação

Uma professora foi demitida da Escola Municipal Graça Grijó, no bairro de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após um exame do Instituto Médico Legal (IML) constatar que Pedro Henrique, de 11 anos, aluno do 6º ano, sofreu uma lesão.

O menino foi ouvido na 64ª DP (São João de Meriti), onde afirmou ter sido agredido por 15 colegas de classe após a docente permitir a ação, durante uma dinâmica que ela aplicava em sala de aula.

O caso aconteceu na última segunda-feira (24) e, logo após o episódio, o pai do aluno agredido registrou ocorrência e uma investigação foi aberta.

"A professora propôs uma dinâmica em sala de aula, que consistia em fazer perguntas. Quem errasse, levaria um 'cascudo' dos outros. Um dos alunos se negou a responder, pois não sabia a resposta, e a professora autorizou os demais alunos a agredirem o colega", disse o delegado Bruno Enrique Menezes, titular da delegacia de São João de Meriti.

Além da sindicância, a professora e integrantes da direção da Escola Graça Grijó serão intimados pela Polícia Civil a depor nesta quinta-feira (27).