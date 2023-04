Fim de semana deve ter tempo nublado e chuva fraca

A previsão do tempo indica que o último final de semana do mês de abril deve ser de tempo nublado e possibilidade de chuva fraca. A temperatura não deve passar dos 28ºC, seguindo a tendência de dias frescos e amenos do outono.

Nesta sexta-feira (28), os ventos úmidos vindos do oceano manterão o tempo instável na região de Niterói e São Gonçalo, com predomínio de céu nublado e previsão de chuva fraca a moderada isolada. As temperaturas estarão estáveis e os ventos com intensidade fraca a moderada. Mínima prevista de 21°C e máxima de 27°C.

No sábado (29), o tempo seguirá instável, com céu parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca a moderada nos períodos da tarde/noite. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas estáveis. Mínima prevista de 21°C e máxima de 28°C.

Já no domingo (30), o dia deve ser de sol com muitas nuvens de manhã e previsão de pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para. Os ventos também devem ser de intensidade fraca a moderada. Mínima prevista de 21°C e máxima de 27°C.