Mulher é morta a facadas e companheiro tenta se passar por vítima

Na noite da última quarta-feira (26) uma mulher foi morta pelo próprio companheiro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime, que aconteceu dentro da residência do casal, vitimou Ingrid Castilho Mendes, de 25 anos. Após ter sido morta a facadas pelo companheiro, Carlos Bruno dos Santos foi até a delegacia prestar queixa contra a vítima, alegando agressão.

Segundo a 58ª DP (Posse), o criminoso foi até a delegacia alterado com manchas de sangue pelo corpo, os agentes suspeitaram a queixa e conduziram o suspeito até a casa em que teria acontecido o crime. Chegando no local, os policiais encontraram o corpo de Ingrid com vários golpes de faca e sem vida.

Em depoimento, Carlos declarou que o crime teria sido motivado após uma discussão por ciúmes e que estava desconfiado de que estava sendo traído. O crime não é o primeiro na ficha do homem, que já tinha sido preso por tentativa de feminicídio contra uma ex-companheira.

Carlos foi preso em flagrante e o corpo de Ingrid foi levado até o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.