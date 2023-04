Itaipuaçu recebe a Feira das Profissões 2023 entre os dias 04 e 06 de maio

Evento inicia no dia 4 do próximo mês - Foto: Divulgação

Uma programação especial está sendo montada para os dias do evento, que acontece de 04 a 06 de maio. Estão previstas atividades para que o público possa conhecer todas as possibilidades de especialização e oportunidades de atuação no mercado de trabalho. Empresas parceiras e palestrantes com conhecimento de mercado levarão mais conhecimento à feira, ofertas para graduação e vagas de emprego através do Sine Maricá. A abertura do evento acontece na quinta-feira, 04/05, às 14h.

O objetivo é aproximar o público das inúmeras oportunidades que Maricá já tem para oferecer. Com isso, quem for à Feira das Profissões poderá conhecer mais das tendências do mercado de trabalho.

Para se ter uma ideia, na primeira edição do evento, que aconteceu em novembro de 2022 no Centro de Maricá, foram mais de sete mil visitantes durante os três dias de feira, com mais de 300 encaminhamentos para entrevistas de empregos e centenas de inscrições em cursos técnicos e de graduação.

“A Feira das Profissões representa uma oportunidade dos jovens que ainda não decidiram qual profissão irá seguir, através de palestras, workshops e oficinas apresentarmos algumas profissões com mais profundidade. Abre também uma opção para aqueles profissionais que já estão no mercado de conhecerem e até mudarem de profissão. Nessa segunda edição chegamos ao 4º distrito. Itaipuaçu é o local de marica que tem o maior crescimento populacional na cidade nos últimos anos e deve ser olhado com muito carinho, pois quanto mais cresce mais demandas surgirão”, afirma Alessandro Magno Coutinho, secretário de Trabalho da Prefeitura de Maricá.

Evento busca promover que o público conheça as oportunidades de especialização | Foto: Divulgação

Além do Sine, algumas empresas já estão confirmadas como a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), o Instituto de Ciência e Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Sanemar, empresa de saneamento da cidade, a EPT, dos vermelhinhos e universidades e cursos técnicos.

"Maricá está se preparando para o futuro, e a Feira das Profissões vai apontar os caminhos para os nossos jovens ajudarem a construir esse futuro", afirmou o presidente da Codemar, Hamilton Lacerda.

Para ele, a Feira apresentará um leque de oportunidades profissionais aos universitários e alunos do ensino médio e fundamental.

“A feira vai contribuir também para que os estudantes escolham uma profissão ou área com a qual se identifiquem. Queremos profissionais qualificados, mas sobretudo realizados pessoalmente com suas futuras carreiras ", argumentou Hamilton Lacerda.

Além da edição em Itaipuaçu, o evento terá uma segunda edição ainda em 2023, previsto para acontecer no Centro da cidade em outubro.

Serviço:

Feira das Profissões 2023 - Edição Itaipuaçu

Data: 04, 05 e 06/05

Local: Lona Cultural de Itaipuaçu

Endereço: Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida Um) com a Rua Antônio Marques Mathias (antiga Rua 36), em Itaipuaçu

Entrada Franca