BRT Seguro prende homem que realizou seis furtos nos últimos oito meses na estações do BRT

Agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, prenderam na manhã desta quarta-feira, dia 26, um homem que, desde agosto de 2022, havia realizado seis furtos nas estações Parque das Rosas, Afrânio Costa e Paulo Malta Rezende.

O setor de inteligência do BRT Seguro, em conjunto com o Centro de Comando e Controle da Mobi-Rio, já estava monitorando o indivíduo por conta dos delitos cometidos dentro das estações hoje (26) conseguiu abordá-lo na estação Afrânio Costa e o conduziu para a 16ª DP. Posteriormente, os agentes fizeram contato com algumas vítimas que o identificaram na unidade policial, onde ele permaneceu preso.

O trabalho do BRT Seguro é de extrema importância para a população uma vez que aumenta a segurança dos passageiros, além de ordenar as estações e coibir a evasão de passagens. As ações seguirão diariamente para proporcionar um transporte mais digno para o carioca”, destaca o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Prisões também na madrugada

Na noite de terça-feira, dia 25, e na madrugada de quarta, dia 26, as equipes também realizaram outras três prisões por vandalismo, importunação sexual e desacato. Por volta das 22h de ontem, uma equipe estava em patrulhamento no Terminal Alvorada quando uma Guarda Municipal avistou um homem urinando na plataforma do BRT.

Ao se aproximar do indivíduo para repreendê-lo a agente foi xingada e ameaçada. Por este motivo, o homem foi conduzido para a 16ª DP, na Barra da Tijuca. Pouco mais tarde, uma equipe que fazia o patrulhamento transportado dentro do ônibus teve sua atenção voltada para um homem, após o alerta de uma passageira alegando que o indivíduo estava a assediando. Os agentes encaminharam a vítima e o acusado para a 32ª DP, na Taquara.

Já no fim da madrugada, agentes do programa BRT Seguro foram acionados pelo Centro de Comando e Controle da Mobi-Rio uma vez que o indivíduo foi flagrado tentando abrir o cofre de uma máquina de cartões no interior da estação Tanque. Prontamente uma equipe se dirigiu ao local e encontrou um homem com as características passadas pela equipe de monitoramento.

Ao questionarem o indivíduo, o mesmo disse que havia tentado retirar cédulas da máquina, mas sem sucesso, vindo a danificar a máquina. Por este motivo, foi encaminhado para 41ª DP, onde a ocorrência foi registrada como dano ao patrimônio público.Desde o início do programa, em junho de 2021, já foram realizadas mais de 2.220 prisões por roubo, furto, vandalismo, importunação sexual e desacato.