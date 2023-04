Novos agentes da Defesa Civil de Maricá participam de ação do Projeto Surf Salva

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, realizou nesta quarta-feira (26/04), mais uma edição do Projeto “Surf Salva”, que contou com aula sobre técnicas de salvamento.

Desta vez, o treinamento, realizado na Praia de Ponta Negra, foi exclusivo para os 60 novos guarda-vidas da Defesa Civil da cidade. Diversos assuntos foram abordados, como técnicas de resgate com pranchas, retirada da vítima inconsciente da areia e procedimentos de suporte básico de vida em afogamentos.

“No suporte básico à vida, com manobras de reanimação cardiopulmonar, aprendi que essa capacitação é extremamente importante, um ensinamento fundamental para o nosso trabalho. Agora, eu sei fazer a ventilação no afogado quando ele estiver inconsciente”, afirmou o aluno Thiago Porto França, 41 anos.

O instrutor e agente da Defesa Civil de Maricá, Rodrigo Cooperman, também falou sobre o treinamento ministrado aos profissionais. “Hoje, os guarda-vidas foram capacitados para atuar e resgatar vítimas com segurança, usando suas próprias pranchas. Quando um profissional chega a esse nível de preparo, entendemos que ele está pronto para enfrentar qualquer situação”, destacou.

O secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt, fez questão de parabenizar os alunos pelo desempenho na atividade, realizada em parceria com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa). “Concluímos, com essa instrução, a última etapa do treinamento da turma de 2023 e tenho certeza que os servidores que aqui estão vão trazer mais segurança tanto para à população maricaense quanto para os nossos turistas. Parabéns a todos”, declarou o secretário.