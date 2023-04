Vidro do teto de shopping desaba e fere clientes

Parte do vidro da estrutura do teto da praça de alimentação do West Shopping, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, desabou, na tarde desta quarta-feira(26), e feriu dois clientes de forma leve.

A administração do shopping divulgou que as pessoas foram socorridas pela própria equipe médica, e não precisaram ser hospitalizadas.

De acordo com relatos de testemunhas, no momento da queda houve correria das pessoas que estavam no local do acidente.