Motociclista atropelada por Lima Duarte acusa ator e defesa tenta enquadrá-lo criminalmente

Mais de um mês após Lima Duarte atropelar a motociclista Simone Regina de Abreu Nunes, em São Paulo, a defesa da mulher negou um acordo proposto pela equipe do ator para pagamento de indenização. Além disso, a defesa da motociclista irá protocolar uma ação na Justiça e tentará enquadrar o ator e sua equipe de defesa criminalmente.

Segundo informações obtidas pela coluna do Leo Dias, no documento do acordo proposto pela defesa de Lima Duarte, o ator propôs o pagamento de uma indenização de R$ 30 mil e uma mensalidade R$ 465 para uma ajuda de custo para o pagamento de aluguel de uma cadeira de rodas e uma cama hospitalar por um período de seis meses.

Além de recusar o acordo, a defesa da mulher também entrou com um pedido de apuração e abertura de inquérito policial contra o ator de 92 anos. No documento, a defesa busca a apreensão da carteira de habilitação e passaporte do ator. Também buscam determinar abertura de investigação da CNH de Lima Duarte, além de exame de dosagem alcoólica e exame de verificação dos medicamentos usados pelo ator para determinar se possui aptidão para dirigir.