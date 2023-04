Barco é atingido por incêndio em marina em Mangaratiba

Um barco que estava em uma marina de Itacuruçá, em Mangaratiba, foi completamente tomado pelo fogo durante um incêndio na madrugada desta quarta-feira (26/04).

A embarcação, do tipo saveiro, estava na água no momento em que as chamas começaram. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, que rapidamente consumiu o barco.

A embarcação estava vazia no momento e, portanto, não há relatos de pessoas feridas. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local mas, quando chegaram ao local, o fogo já havia tomado toda a embarcação. As chamas foram contidas e a Polícia Civil está investigando o caso.