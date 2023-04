Projeto Águas da Guanabara da início quinta etapa de limpeza nos manguezais

A Colônia Z9 de pescadores, situada em Magé, deu início nesta terça-feira (25/04), a quinta fase do Projeto Águas da Guanabara.

Os 112 pescadores foram orientados a assinar o contrato e também receberam o Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Atualmente, os pescadores estão realizando trabalho de limpeza, no canal de Magé, nos rios Suruí, e estrela, na Baixada Fluminense. Todo material retirado, é o lixo que não vai para coleta seletiva, na grande maioria das vezes são descartados pelos próprios moradores dentro dos rios.

A retirada do lixo acontece todas as segundas, quartas e sextas-feiras, de 8 horas ao meio dia.

Segundo o presidente da federação, Luiz Carlos Furtado, o trabalho realizado por esses pescadores diariamente, tem sido gratificante.

“É importante frisar que, o prejuízo com todo esse lixo, reflete no meio ambiente, a vida dos pescadores que tem suas redes de pesca danificadas, e também na vida da própria população que acaba jogando os resíduos nos rios. E com essa limpeza, os peixes voltam par ao habitat natural, e a vegetação se transforma sozinha”, explicou o presidente da federação.