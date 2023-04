Família de SG cria vaquinha para comprar aparelho de oxigênio para criança com doença crônica

A família do pequeno Enzo Gabriel Oliveira, de 8 anos, morador do bairro Rocha, em São Gonçalo, e portador de Bronquiolite Obliterante (Crônica), criou uma vaquinha virtual com intuito de arrecadar cerca de R$ 4,8 mil, que é o valor do concentrador de oxigênio que irá dar o suporte necessário para que a criança possa estar em casa durante as crises.

"Esse aparelho, além de ajudar nesses momentos de crise, também auxilia para que o Enzo não gaste muitas calorias e não perca muita musculatura, pois o esforço que ele faz para respirar causa grande desgaste de caloria e faz com que ele perca peso", afirma Gabriela Suyane de Paula Oliveira, mãe de Enzo.

No momento, a criança está internada no CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), passando por mais uma crise da doença e, sem o auxílio do aparelho, acaba fazendo mais esforço para respirar. Com isso, a família não pôde manter ele em casa e precisou interná-lo.

Para contribuir com a vaquinha de Enzo Gabriel, basta fazer um pix para a chave: 177.249.327-94 / Banco Next. Bradesco, no nome de Gabriela Suyane de Paula Oliveira. Ou então acessar o link oficial da vaquinha.

História de Enzo

No ano de 2018, Enzo Gabriel teve uma pneumonia grave, que resultou em uma internação de 6 meses. Para que pudesse sair do hospital, a família teria que ter o concentrador de oxigênio em casa, pois esse aparelho daria o suporte necessário nos momentos de crise e durante o sono.

"Graças a alguns amigos e pessoas que sabiam da história do Enzo, conseguimos um aparelho e pudemos ir para casa com ele", disse Gabriela Suyane.

A médica de Enzo orientou que a família procurasse ajuda com o BPC/LOAS (benefício assistencial à pessoa com deficiência), pois o CID (classificação internacional de doenças) da criança se encaixa nos requisitos para conseguir o benefício, já que os medicamentos e os gastos com ele estão acima do que a família pode pagar.

"Um dia antes do Enzo ser internado fomos na perícia médica e no mesmo dia nos foi negado o benefício, depois de já ter passado pela assistente social", contou a mãe da criança.

Agora, mais do que nunca, para sair do hospital e ter uma rotina confortável em casa, Enzo precisa do aparelho, e com isso, a família pede ajuda para arrecadar o valor necessário.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares