Prefeitura de Niterói vai reformar e ampliar Bicicletário Arariboia

Primeiro bicicletário totalmente público e gratuito do país, o Bicicletário Arariboia, da Prefeitura de Niterói, acaba de completar seis anos e vai passar por uma grande reforma, que começará nas próximas semanas. Com capacidade para quase 500 bicicletas, o espaço será ampliado e o número de vagas vai dobrar. Além disso, o local vai ganhar novo sistema operacional para agilizar ainda mais a entrada e saída dos usuários, novos banheiros, melhoria na infraestrutura geral e uma vending machine que vai oferecer produtos voltados para ciclistas.

De acordo com o prefeito de Niterói, Axel Grael, a ampliação do bicicletário, que vai acontecer após uma reforma geral para melhorar a infraestrutura, mostra o crescimento do número de ciclistas na cidade. O resultado é fruto de diversos investimentos em políticas de mobilidade urbana pensadas pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, que comemora dez anos em 2023.

“As bicicletas são um modal de transporte saudável e sustentável e parte da solução para uma cidade mais resiliente. Cerca de 60% das viagens de carro feitas em Niterói hoje têm até 3 km de extensão, uma distância que pode facilmente ser feita de bicicleta. Nosso objetivo é dar condições de segurança e estimular a cultura do uso da bicicleta, em especial às pessoas para quem o carro é dispensável”, diz o prefeito.

Usuária do bicicletário desde a inauguração, a nutricionista Fernanda Macedo é uma delas.

“Fui uma das primeiras a me cadastrar e uso diariamente. É um serviço de qualidade e com pessoal treinado para carinhosamente nos receber, sempre com um sorriso no rosto e prontos para ajudar o ciclista. Aqui é um local seguro para nossas bicicletas. A rede cicloviária está nota 10 também”, conta.

Para o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, a melhoria da infraestrutura cicloviária estimula o aumento do número de ciclistas na cidade, com benefícios para a mobilidade e a sustentabilidade.

“A necessidade de ampliação e reforma do bicicletário mostra que a bicicleta está cada vez mais relevante no cenário da mobilidade urbana de Niterói. A localização central e a gratuidade do serviço ajudam a gerar adeptos deste meio de transporte. O Bicicletário Arariboia atende quem trabalha no Rio e também quem trabalha em Niterói e muitos usuários aderiram ao uso das bicicletas depois de saberem da existência do espaço, um local seguro e bem localizado”, detalha Simões.